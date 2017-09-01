СБУ задержала информатора террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Славянске Донецкой области информатора террористов так называемой ЛНР.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. СБУ установила, что мужчина, который по делам передвигалсяпо населенных пунктов в районе проведения антитеррористической операции, периодически передавал информацию одному из незаконных вооруженных формирований ЛНР.

Пособник террористов, в частности, собирал и отправлял боевикам детализированные данные о расположении военной техники и подразделения сил АТО. Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ изъяли доказательства передачи данных представителям ЛНР", которые направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.