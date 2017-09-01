Самый большой флаг Украины в мире приехал в Луганскую область (фоторепортаж)

Сегодня в Северодонецке при поддержке демократических политсил на главной площади города развернули самый большой флаг Украины в мире. Его создали около пяти лет назад. За это время флаг постоянно путешествовал по городам и странам.

Организаторы мероприятия выразили уверенность, что в скором времени этот флаг смогут развернуть в своих городах жители Луганска и Донецка, которые сегодня оккупированы российскими наемниками.