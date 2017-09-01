Омбудсмен забрала 19 человек с неподконтрольной территории Донецкой области

Сегодня, 14 сентября, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала с неподконтрольной территории Донецкой области еще 19 осужденных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Богдан Крикливенко.

По его словам, сейчас с неконтролируемых территорий удалось переместить уже 178 человек.

Деталей передачи осужденных он не сообщил.

Последний раз представители незаконных организаций «Л-ДНР» передавали отбывающих наказание в колониях украинцев в апреле.