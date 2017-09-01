В Луганской области под мостом нашли артснаряды

В Луганской области полицейские правоохранители обнаружили под мостом артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

На территории Новоайдарского района под мостом сотрудники Новоайдарского отдела полиции во взаимодействии с работниками СБУ, ГСЧС и бойцами батальона полиции особого назначения Полтава изъяли 83 артиллерийских снаряда калибра 30 мм.

Боеприпасы были найдены на 43 км автомобильной дороги Т1306 сообщением Северодонецк-Новоайдар.

Данный факт зарегистрирован. Решается вопрос о квалификации данного правонарушения.