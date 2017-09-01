Украинцев предостерегают воздержаться от поездок в Беларусь

Глава МИД Украины Павел Климкин предупредил украинцев об опасности поездок на территорию Беларуси. Об этом министр заявил в интервью агентству «Укринформ».

«Сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда», - заявил министр.

По словам Климкина, российские спецслужбы последовательно действуют против граждан Украины.