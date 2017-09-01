В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 13 сентября 2017 года, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один получил ранение.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет, однако один военный получил ранения. Это произошло в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела", - сообщил Мотузяник.