В Луганской области непогода оставила без электроэнергии 2500 абонентов и 11 населенных пунктов

В ночь на 14 сентября Луганская область столкнулась с новыми масштабными обесточивания, ставших следствием непогоды. По состоянию на утро 14 сентября, за аварийных отключений без света оставалось около 2500 абонентов в разных уголках области, без напряжения находились 88 трансформаторных подстанций (ТП), полностью были обесточены 14 населенных пунктов и 2 - частично.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, на территории обслуживания Сватовского РЭС без напряжения - 63 ТП, без света - 1507 абонентов, полностью обесточены 11 населенных пунктов: Майское, Сосновка, Павловка, Ковалевка, Поповка, Розовка, Артемовка, Стельмаховка, Октябрьское, Надежда, Свердловка (отключение произошло в 22:50) и частично обесточена Райгородка (6:07). При этом, сватовские энергетики отмечают масштабность повреждений электросетей, говоря, что из-за урагана, грозы и дождь с градом ситуация еще хуже, чем была после взрывов склада боеприпасов в 2015 году.

На территории обслуживания Новопсковского РЭС без напряжения - 4 ТП, без света - 37 абонентов, частично обесточены село Павловка (отключение произошло в 00:15).

На территории обслуживания Попаснянского РЭС без напряжения - 21 ТП, без света - 998 абонентов, полностью обесточены населенные пункты Троицкое, Новозвановка (в 23:09).

Также следует отметить, что ночью в 1:55 из-за грозы произошло аварийное отключение подстанции «Привольнянское-2» шахты им.Капустина, при этом, в шахте находились 78 шахтеров, которые вынуждены были под землей ждать ток. Восстановить подачу напряжения к подстанции удалось в 3:09.

На данный момент продолжаются восстановительные работы. Сватовскому РЭС было предоставлено топливо Сватовским городским советом, ведутся переговоры с представителями других местных органов власти.

Восстановление электроснабжения для абонентов Попаснянского района будет зависеть от возможностей оперативных восстановительных работ по стороны Донецкоблэнерго - ток подается оттуда.

Отметим, что из-за отсутствия средств, энергетики уже полным ходом используют аварийный запас, предназначенный для устранения аварий в зимний период.