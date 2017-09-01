«ЛНРовские» таможенники завернули «ДНРовскую» контрабанду сигарет

Работники «таможенного комитета ЛНР» предотвратили перемещение контрабандных сигарет в Россию с подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом говорится на сайте «таможенного комитета» при группировке «ЛНР».

«При осмотре транспортного средства обнаружены табачные изделия без марок акцизного сбора российского и белорусского производства общим количеством 47 ящиков (23 500 пачек сигарет). Документы на товар также отсутствуют», – отмечается в сообщении.

По словам представителя «таможни ЛНР», товар были завезен с подконтрольной «ДНР» территории и готовился к незаконному перемещению в Россию.