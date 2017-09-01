На Луганщине зафиксировали массовое отравление людей

Прокуратура Луганской области контролирует ход расследования уголовного производства по факту массового отравления в Старобельском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Вечером 12 сентября в Старобельское районное медицинское объединение обратились студенты одного из учебных заведений области, проживающие в общежитии, с жалобами на головную боль и тошноту. На данный момент 47 жителей района обратились за медицинской помощью, из них 14 студентов, которые госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 325 УК Украины (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли тяжкие последствия). В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется группой прокуроров Старобельской местной прокуратуры.