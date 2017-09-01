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Атташе Посольства Японии в Украине приехала на Донбасс выяснить потребности пострадавших от конфликта

Сегодня, 17:02 citynews.net.ua | Напечатать

Атташе по экономическим вопросам Посольства Японии в Украине Юри Ито посещает с рабочим визитом Донецкую область, - сообщает UNICEF Ukraine в Фейсбуке.

Правительство Японии активно поддерживает ЮНИСЕФ с конца 2014 года и предоставляет финансирование для программ помощи детям и их семьям в чрезвычайных ситуациях. За это время благодаря Правительству Японии более 300 учебных заведений получили мебель, учебные наборы, наборы для раннего развития детей, были отремонтированы школьные площадки.

В этом году Правительство Японии продолжит поддерживать ЮНИСЕФ, и поэтому официальная миссия в течение трех дней встречается с семьями на востоке страны, представителями общины, работниками образования, чтобы услышать о потребностях, которые остаются у детей и их семей в регионах, пострадавших от конфликта.


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