Отключение водоканалов Луганщины за долги сегодня, 13 сентября, не будет.

"Луганским энергетическим объединением" принято решение перенести отключение должников за электроэнергию на 20 сентября. Это решение было принято в связи с телефонным разговором, проведенным председателем Луганской ОВГА Юрием Гарбузом с гендиректором ЛЭО Владимиром Грицаем. В ходе беседы губернатор сообщил, что находится в Киеве и заверил, что вопрос задолженности водоканалов решится в ближайшее время.

Поэтому и было принято решение перенести запланированные отключения на 20 сентября, а водоканалы получили последний шанс и последнее предупреждение.

В то же время, уже проведено отключение от электроснабжения водоотливного комплекса шахты «Кременная» ГП «Укршахтгидрозащита», за долг в размере 263 тыс. грн.