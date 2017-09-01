Украина согласует с партнерами текст инициативы о миротворцах на Донбассе

Украина согласует с партнерами текст письменной инициативы о миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

По его словам, сейчас текста инициативы Украины "на бумаге" нет.

"Мы сейчас ведем разговор с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, в отличие от России, сбросила сырой фактически документ", - сказал Пристайко и добавил, что в предложенном Россией варианте речь идет о миротворческой миссии, которая должна "защищать" миссию ОБСЕ.

Замглавы МИД отметил также, что оформление инициативы о миротворцах ООН на Донбассе состоится тогда, когда согласованный текст будет "годен и приемлем для принятия". В то же время, никаких конкретных сроков Пристайко не назвал.