» » Украина согласует с партнерами текст инициативы о миротворцах на Донбассе

Украина согласует с партнерами текст инициативы о миротворцах на Донбассе

Сегодня, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

Украина согласует с партнерами текст письменной инициативы о миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

По его словам, сейчас текста инициативы Украины "на бумаге" нет.

"Мы сейчас ведем разговор с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, в отличие от России, сбросила сырой фактически документ", - сказал Пристайко и добавил, что в предложенном Россией варианте речь идет о миротворческой миссии, которая должна "защищать" миссию ОБСЕ.

Замглавы МИД отметил также, что оформление инициативы о миротворцах ООН на Донбассе состоится тогда, когда согласованный текст будет "годен и приемлем для принятия". В то же время, никаких конкретных сроков Пристайко не назвал.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:59

Боевики «ЛНР» обстреляли Станицу Луганскую из минометов

Сегодня, 15:16

Порошенко назначил главу Службы внешней разведки Украины

Сегодня, 14:37

В Новоайдаре из реки достали три десятка снарядов

Сегодня, 13:24

Суд над главарями "ЛНР" по ИЛ-76 взял самоотвод

Сегодня, 13:21

Украина согласует с партнерами текст инициативы о миротворцах на Донбассе

Сегодня, 12:55

За сутки погибших в зоне АТО нет

Сегодня, 12:27

ДНР может возглавить Александр Бобков, а ЛНР - Василий Волга

Сегодня, 11:46

В центры "Донбасс-Украина" для абитуриентов из ОРДЛО обратились почти 1300 человек

Сегодня, 11:43

«Укрзализныця» планирует запустить прямой поезд из Константиновки в Ивано-Франковск

Сегодня, 10:48

В ОРЛО подорвалась группа диверсантов боевиков

Сегодня, 10:11

ООН призывает расследовать деятельность сайта «Миротворец»

Сегодня, 09:27

США могут профинансировать введение миротворцев на Донбасс

Новости Украины:

Сегодня, 15:58

Минюст предлагает законсервировать 13 тюрем

Сегодня, 15:11

В Киеве из-за хулиганов выключили Каскадный фонтан на Майдане

Сегодня, 13:42

В Донецкой области пытавшуюся убить 8-летнего сына женщину поместили в психиатрическое учреждение

Сегодня, 12:57

Семенишин назначен новым руководителем Нацполиции Донецкой области

Сегодня, 12:22

Кабмин назначил нового главу «Укрспирта»

Сегодня, 11:48

Саакашвили нашелся

Сегодня, 11:43

«Укрзализныця» планирует запустить прямой поезд из Константиновки в Ивано-Франковск

Сегодня, 10:32

В Харьковской области ранили солдата-срочника

Сегодня, 10:10

В Крыму российские силовики проводят обыск в доме крымского татарина

Сегодня, 09:40

В Запорожье в офисном здании произошел взрыв

Сегодня, 09:18

Саакашвили ночью уехал из отеля во Львове в неизвестном направлении

Сегодня, 09:00

В Киеве неделю каждую ночь будет перекрыто Железнодорожное шоссе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 