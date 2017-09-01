ДНР может возглавить Александр Бобков, а ЛНР - Василий Волга

Власти Российской Федерации рассматривают вариант замены глав террористических группировок "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Согласно информации издания, ДНР может возглавить экс-депутат партии регионов Александр Бобков, а ЛНР - лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Кроме того, источники сообщают, что 20 дней назад в Донецк приезжал помощник президента России Владислав Сурков. Утверждается, что Сурков порекомендовал "готовиться к реинтеграции".

Отмечено, что Бобков считается одним из коммуникаторов между бывшими донецкими элитами, лидерами военизированных формирований ДНР и Кремлем. Также Бобков присутствовал на так называемой инаугурации на должность главы ДНР лидера донецкой ячейки организации ОПЛОТ Александра Захарченко.

В своих интервью Бобков рассказывал, что весной 2014 года он материально поддерживал организаторов пророссийских митингов в Донецке и поддерживал их требования. Указано, что в апреле 2014 года Захарченко после захвата здания Донецкого горсовета требовал от Верховной рады Украины поддержать проект закона "О местном референдуме", который подготовил Бобков. Весной 2016 года партия Василия Волги "Союз левых сил" объявила о желании принять участие в выборах на подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР территориях в случае, если голосование состоится в рамках Минских договоренностей.