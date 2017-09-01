1284 человека обратились за консультацией в образовательные центры "Донбасс-Украина" на Луганщине по состоянию на 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации направлено в школу для получения документа государственного образца: о базовом общем среднем образовании - 11 абитуриентов, о полном общем среднем образовании - 50 абитуриентов, о базовом общем среднем образовании и полном среднем образовании - 35 абитуриентов.

Подали документы для поступления в высшие учебные заведения с временной справкой (то есть уже прошли годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию) - 93 абитуриента.

Подали документы для поступления в ВУЗ документы государственного образца (по вступительным экзаменам) - 349 абитуриентов.

Общее количество абитуриентов, принятых на обучение в вузы через образовательный центр "Донбасс-Украина", составляет 414 человек, из них 298 студентов будут учиться за счет государственного бюджета, по контракту - 115 студентов.

Напомним, выпускники школ с временно неподконтрольных украинской власти территорий и населенных пунктов, находящихся на линии разграничения, могут поступить по упрощенной системе на обучение в вуз или профлицей с помощью образовательных центров до 30 сентября.