«Укрзализныця» планирует запустить прямой поезд из Константиновки в Ивано-Франковск

«Укрзализныця» намерена запустить поезд по маршруту «Константиновка - Ивано-Франковск».

Об этом сообщил и.о. председателя правления железнодорожного ведомства Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, железнодорожная компания готова развивать внутренние маршруты для перевозки пассажиров и назначать новые поезда, чтобы охватить большинство населенных пунктов и сделать удобными пересадочные узлы станции.

«В перспективе будут введены маршруты "Ужгород – Лисичанск", "Ивано-Франковск – Константиновка" - это позволит надежно соединить Донбасс с центральными и восточными регионами страны. В целом мы предоставим украинцам гораздо больше возможностей путешествовать по стране, познавать ее», - отметил Евгений Кравцов.