В ОРЛО подорвалась группа диверсантов боевиков

На Донбассе на минно-взрывном заграждении, установленном саперами 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 армейского корпуса ЛНР, подорвалась диверсионная группа боевиков.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, террористы пытались проникнуть в тыл украинской армии, однако попали на собственное минное поле. В результате трое оккупантов погибли, один получил ранение.

При этом отмечается, что российское командование пытается использовать данный инцидент, чтобы обвинить украинских военных в незаконном минировании территорий и умышленном поджоге сухой травы. Потери личного состава боевики объясняет попыткой военнослужащих потушить пожар.