ООН призывает расследовать деятельность сайта «Миротворец»

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало украинским органам власти немедленно провести расследование деятельности сайта «Миротворец».

Об этом говорится в отчете о ситуации с правами человека в Украине, который опубликовали 12 сентября.

Так, в разделе доклада, содержащего рекомендации украинским властям, говорится, что Национальной полиции следует «немедленно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с сайтом "Миротворец"».

Также в докладе напоминается, что 7 июля 2017 Национальная полиция открыла уголовное производство против сайта «Миротворец», который с августа 2014 публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма.

«УВКПЧ приветствует этот шаг и настойчиво призывает власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта», - говорится в отчете.