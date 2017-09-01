В оккупированной Кадиевке мастер спорта вышел на награждение с украинским флагом и порвал грамоту «ЛНР»

Мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко в оккупированной боевиками Кадиевке (Стаханове) Луганской области вышел на церемонию награждения с украинским флагом и порвал грамоту "ЛНР". Об этом сообщает так называемое "МГБ" фейковой республики.

Задержанный "МГБ" спортсмен позже на видео заявил, что "пойти на провокации его заставили в обмен на жизнь матери".

По мнению террористов, подобные действия являются "возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства".

В "МГБ" уверяют, что "с учетом всех обстоятельств Виктору Степаненко было вынесено предупреждение о незаконности подобных действий".