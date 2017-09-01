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Ситуация в зоне АТО снова обострилась

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Обстановка в районе проведения АТО обострилась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Если до 18 часов боевики проявляли незначительную активность, то вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов наших позиций, используя при этом минометы различных калибров", - отмечается в сообщении.

В целом за прошлый сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили режим перемирия.

При этом двое украинских защитников получили ранения. "Учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь", - добавили в штабе АТО.   

Наиболее неспокойно было на Донецком направлении, где НВФ 4 раза били по украинским позициям вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью оккупанты трижды открывали огонь по украинским укреплениям у Песков и Каменки.

На Приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали украинские укрепления возле Водяного.

На Луганском направлении единственной горячей точкой был поселок Крымское.

"Здесь после 18 часов противник трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.


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