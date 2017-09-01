Боевики 4 раза обстреливали силы АТО за день. На Луганщине двое военных получили ранения

В течение дня, 12 сентября 2017 года, боевики существенно уменьшили количество обстрелов на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении штаба антитеррористической операции в Facebook.

"После вчерашних почти трех десятков обстрелов украинских позиций из различных видов гранатометов и минометов сегодня боевики существенно уменьшили свою активность. От полуночи в районе проведения АТО зафиксированы 4 факта открытия огня со стороны противника. Из них один обстрел характеризуется как неприцельный", - говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на незначительную активность боевиков, двое украинских военных получили ранения. "Около 7 утра во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета возле Крымского двое военнослужащих украинской армии получили ранения", - говорится в сообщении.