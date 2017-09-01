На всей территории Украины начались командно-штабные учения

Сегодня, 12 сентября, по всей территории Украины начались командно-штабные учения «Несокрушимая устойчивость 2017».

Генеральный штаб ВС Украины напоминает об ответственности за ведение фото и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных Сил Украины и попыток проникновения на их территорию.

Также информирует, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

«Предостерегаем от провокационных действий рядом с военными частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях», - говорится в сообщении.