Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу проведет скайп-встречу

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 13 сентября проведет видеоконференцию.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке.

"Завтра, 13 сентября, предусмотрено проведение видеоконференции подгруппы по безопасности. Скайп-встреча пройдет в продолжение договоренностей Трехсторонней контактной группы для контроля за соблюдением режима прекращения огня", – отметила она.

По ее словам, инициатором скайп-встречи выступила украинская сторона "с целью в очередной раз призвать РФ и ОРДЛО к выполнению Минских соглашений".