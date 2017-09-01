Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу проведет скайп-встречу

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу проведет скайп-встречуСегодня, 17:59
Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 13 сентября проведет видеоконференцию.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке.
"Завтра, 13 сентября, предусмотрено проведение видеоконференции подгруппы по безопасности. Скайп-встреча пройдет в продолжение договоренностей Трехсторонней контактной группы для контроля за соблюдением режима прекращения огня", – отметила она.
По ее словам, инициатором скайп-встречи выступила украинская сторона "с целью в очередной раз призвать РФ и ОРДЛО к выполнению Минских соглашений".