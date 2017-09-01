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ООН: Боевики не позволяют заложникам общаться с родными

Сегодня, 17:35 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики «ДНР» не позволяют заложникам общаться с родственниками и между собой.

Об этом сообщила председательница Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает «Украинская правда».

Во время презентации 19 доклада ООН о ситуации по правам человека в Украине она отметила, что одним из пленных является задержанный в июне журналист Станислав Асеев (Васин).

«Хорошо известного блогера, пишущего о жизни на неконтролируемой территории, вооруженные группы в оккупированной части Донецкой области держат под стражей без права связи с внешним миром с начала июня», – подчеркнула она.

По ее словам, в плену боевиков, кроме Асеева находятся еще множество пленных, которых неделями держат в одиночных камерах без возможности любого общения.

«Более того, задержанным запрещают общаться между собой и с родными, а родным не предоставляют никакой информации об их мужьях, сыновьях, братьях или сестрах и женах. Это доставляет много боли этим семьям. Боевики также не допускают к общению с пленными и представителей международной миссии», – сказала Фрейзер.

Также она отметила, что наблюдатели зафиксировали случаи пыток, изнасилований и ненадлежащего содержания пленных с обеих сторон, как среди боевиков, так и ВСУ.


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