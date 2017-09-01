На остановке в Мирной Долине глава "Датской группы по разминированию" нашел боеприпасСегодня, 16:38
Заряд подствольного гранатомета "ГП-25" обнаружен около автобусной остановки в Попаснянском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Так, руководитель неправительственной организации "Датская группа разминирования" обнаружил заряд подствольного гранатомета "ГП-25" в районе остановки общественного транспорта в селе Мирная Долина Попаснянского района, расположенной на автодороге Горское - Лисичанск, на расстоянии 3 километров от села.
Указанный боеприпас обезврежен на месте силами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.