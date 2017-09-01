Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности задержали на взятке 7 тыс. долларов председателя государственной акционерной компании "Хлеб Украины".

Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко в Facebook. Сообщается, что глава "Хлеб Украины" принял неправомерную выгоду от сельскохозяйственного предпринимателя за заключение договора аренды.

"Председателю правления ГАК "Хлеб Украины" все было никогда взять 7 тыс. долларов с сельхоз предпринимателя за заключение договора аренды. Сегодня взятку была взята. Потом ГПУ и К СБУ взяли и самого большого господина вместе с посредником", - написал Луценко.