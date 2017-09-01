В Лисичанске задержали банду воров

В Лисичанске полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в совершении серии краж.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Лисичанского отдела полиции «по горячим следам» задержали 18-летнего, 14-летнего и двух 13-летних местных жителей, которые подозревается в серии краж тормозных катушек из многоэтажных домов.

С августа 2017 года в Лисичанский отдел полиции начали поступать сообщения от сотрудников о том, что на территории города Лисичанска неизвестные лица совершают кражи тормозных катушек из многоэтажных домов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили и задержали злоумышленников. На данный момент полицейскими доказана причастность подозреваемых к шестнадцати фактам краж. Данные факты внесены в реестр и квалифицированы по ст. 185 УК Украины «Кража». Продолжается следствие.