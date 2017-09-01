Минобороны озвучило новые зарплаты военных в зоне АТО

Минимальная зарплата украинских военных, которые проходят службу в зоне АТО на Донбассе, с 1 сентября составляет 17 тысяч гривен.

Об этом на брифинге сообщил замначальника департамента финансов Минобороны Сергей Галинский, передает "112-Украина". "7 тыс. грн - это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн – это доплата, она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц.

Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", - заявил чиновник.

Он также добавил, что военнослужащие ВДВ и морской пехоты получают зарплату выше, чем рядовые военнослужащие других подразделений ВСУ.

У Минобороны, по словам Галинского, достаточно средств для восстановления вооружения и военной техники, подготовки войск, содержания и совершенствования систем связи. "На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет. В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года - 2,2 млрд грн", - отметил Галинский.