Лутковская просит об увеличении полномочий

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская выступает за увеличение ее полномочий по защите лиц, разоблачающих коррупционные правонарушения.

Об этом омбудсмен заявила на международной конференции "Солидарность против коррупции", передает "Укринформ".

По ее словам, недавно в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено предоставление омбудсмену соответствующих полномочий. "Даже если соответствующая норма будет принята парламентом, я смогу это сделать в сотрудничестве с профсоюзами и в случае, если мы будем иметь независимые профсоюзы", - сказала Лутковская. Она отметила, что в случае, если человек разоблачил определенную информацию, он должна иметь гарантии продолжения работы на предприятии, где работает.

Омбудсмен подчеркнула, что в этом случае проследить за соблюдением условий труда для такого человека смогут только действительно независимые профсоюзы. Лутковская также считает, что потребует изменений положения законодательства относительно сроков инициирования привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших закон о доступе к публичной информации.

"Трех месяцев нам не хватает на то, чтобы действительно эффективно выполнять закон. Не хватает компетенции в части того, что мы должны сделать, чтобы инициировать привлечение к ответственности", - отметила омбудсмен.