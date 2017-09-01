Заместителю мэра Северодонецка вручили подозрение

Вчера полицейские объявили подозрение в совершении правонарушения заместителю городского головы Северодонецка Сергею Зарецкому.

Как сообщает ЛОТ, сначала Сергей Зарецкий покинул свой кабинет и перешел в кабинет другого заместителя городского головы Григория Пригебы и закрылся. Пришлось даже вызывать скорую. Но ее услуги не понадобились.

Позже инспектор полиции всё же вручил подозрение Сергею Зарецкому. Согласно документу, он незаконно освободил от должностей руководителей нескольких отделов горсовета.