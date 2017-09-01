Пограничники Луганского отряда обнаружили паспорт "ЛНР" в автомобиле украинца на блокпосте в Новоайдаре.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, вчера, 11 сентября, пограничники Луганского отряда на блокпосте в н.п. Новоайдар в отделении для перчаток автомобиля "Мерседес" обнаружили паспорт "ЛНР".

В ведомстве также отметили, что гражданин Украины, который ехал за рулем авто, передан сотрудникам СБУ в Луганской области.