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За 3 месяца на Донбассе более 150 человек стали жертвами военных действий

Сегодня, 11:57 citynews.net.ua | Напечатать

В августе уменьшилось количество мирных жертв на Донбассе, отмечает Агентство ООН по правам человека. Глава мониторинговой группы Фиона Фрайзер отметила, что данная тенденция положительная в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет.

При этом, несмотря на «хлебное перемирие», боевые действия не прекратились.  С 16 мая по 15 августа текущего года мониторинговая миссия ООН задокументировала 26 смертей и 135 ранений среди гражданского населения в результате военного конфликта.

В августе была достигнута договоренность о «школьном» перемирии в ходе переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. 23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.


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