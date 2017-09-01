Почти все боевые военные части Воздушных сил Вооруженных Сил Украины приведены в боевую готовность

Почти все боевые военные части Воздушных сил Вооруженных Сил Украины с целью проверки приведены в боевую готовность, - сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет осуществляться призыв на учебные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.

"Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке", - подчеркивают в Генштабе.

Как сообщалось ранее, Россия заявила, что около 13 000 военнослужащих из России и Беларуси и почти 700 единиц военной техники будут использованы в учениях "Запад -2017", которые пройдут 14-20 сентября в Беларуси, на Балтийском море, в западной России и Калининграде. В России также заявили, что учения носят "оборонительный характер".