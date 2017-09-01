Луганские таможенники пресекли незаконный «экспорт» товаров для животных

На таможенном посту «Меловое» сотрудники Луганской таможни ГФС совместно с пограничниками во время таможенного контроля автомобиля «Mercedes-Benz» предотвратили попытку незаконного перемещения зоологических товаров на сумму свыше 66,5 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В направлении выезда из Украины в РФ по «красному коридору» въехал грузовой автомобиль «Mercedes-Benz» под управлением гражданина Украины. Во время углубленного осмотра грузового отсека были обнаружены конструктивные изменения автомобиля, а именно тайник между грузовым и пассажирским отсеками размером 180x60x140 см, отгороженный перегородкой. В нем и были спрятаны товары для животных в ассортименте.

Гражданин с использованием специально изготовленного тайника совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

По данному факту Луганской таможней ГФС в отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Товар и автомобиль общей стоимостью более 300 тыс. грн временно изъяты до принятия решения судом.