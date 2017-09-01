«ЛНР» решила сдать помещения АТБ в аренду

«ЛНР» планирует передать в аренду помещения бывших супермаркетов АТБ. Сейчас эти здания захвачены и переданы на баланс социальных супермаркетов под контролем «ЛНР» «Народный».

В аренду предлагаются помещения 26-ти супермаркетов АТБ в Луганске, Брянке, Красном Луче, Ровеньках и Стаханове. Из них, согласно сообщению, функционирует только 9.

Супермаркеты сети АТБ был захвачены членами «ЛНР» еще в сентябре 2014 года. Магазины возобновили работу под новым названием – «Народный».