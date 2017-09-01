В МИД Германии допускают постепенное снятие санкций с РФ

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль допустил постепенное снятие европейских санкций против России в случае вступления в силу соглашения о перемирии на Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

«Официальное соглашение заключается в следующем: только если есть 100% мира, тогда мы снимем 100% санкций», — сказал Габриэль. При этом он заявил, что это «абсолютно нереалистичная» позиция.

«Мы вводили санкции постепенно и снимать их будем постепенно — это на самом деле общеизвестный факт», — добавил немецкий министр.

Как отмечает Reuters, Габриэль — член партии социал-демократов, выступающих «за диалог с Россией».