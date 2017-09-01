Боевики возле Лутугино поставили бронетехнику и артиллерию

Боевики концентрируют бронетехнику и артиллерию на полигоне в треугольнике Лутугино – Успенка – Лесное.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

По информации источника, концентрация вооружений происходит в значительных количествах – фиксируется на разных стоянках и площадках в этом районе всего не менее 20-ти танков (Т-64 и Т-72), порядка 15-ти самоходных артиллерийских установок (из них 6 ед. – 152-мм 2С3 "Акация"), 10 ед. ББМ – МТ-ЛБ, БМП-1\2, 6 ед. БТР-70\80, 2 ед. БРДМ-2М, и не менее 20 единиц автотранспорта, в том числе специального.