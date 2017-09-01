Боевики 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск в Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск, из них 16 обстрелов характеризуются как неприцельные, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В конце минувших суток в районе проведения АТО основная активность боевиков фиксировалась на Приморском направлении, где после 18:00 российские оккупанты из минометов калибра 82 миллиметра били по нашим позициям вблизи Гнутово и Талаковки. Кроме того, у Талаковки боевики вечером и ночью несколько раз использовали стрелковое оружие и открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП.

В штабе сообщили, что Водяное уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния, в конце суток здесь боевики трижды обстреляли украинские опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов, также под огнем оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополя и Старогнатовки.

На Донецком направлении после 18 часов враг дважды обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в Авдеевской промзоне. Из гранатометов наемники били по украинским защитникам в окрестностях Каменки и Новгородского.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован один обстрел.