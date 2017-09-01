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Евросоюз отказался признавать выборы в оккупированном Россией Крыму

Сегодня, 01:05 citynews.net.ua | Напечатать

Евросоюз отказался признавать выборы в оккупированном Россией КрымуЕвропейский союз не признает прошедшие на территории Крыма выборы. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел, опубликованном на сайте организации.

ЕС не признал незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове.

«Любой депутат, избранный в Крыму, претендующий «представлять» полуостров и Севастополь, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими», — заявили в Европейской службе внешнеполитической деятельности. ЕС, как добавил представитель организации, «остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

10 сентября в России прошел Единый день голосования. Выборы также состоялись на территории оккупированного Крыма. Помимо этого в воскресенье в Крыму прошли довыборы членов Госсовета, в Севастополе, в свою очередь, состоялось голосование на выборах губернатора. В городе в этот день были открыты 184 избирательных участка.

 


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