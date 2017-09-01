Путин согласился на размещение миротворцев не только на линии соприкосновения на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели во второй половине дня 11 сентября телефонный разговор.

Стороны обсудили проблему ядерного вооружения Северной Кореи и российскую агрессию на Донбассе. Об этом говорится на официальном сайте Федерального канцлера Германии, пишет Цензор.Нет.

В сообщении отмечается: "Также стороны обсудили российское предложение о миссии ООН на Донбассе. Канцлер приветствовала российскую инициативу в принципе, но отметила, что там должны быть проведены изменения в мандате.

Президент Путин ответил положительно и согласился отменить нынешний мандат миссии ООН, запланированную на миссию на линии соприкосновения. Вместо этого предлагается, что миротворческая миссия будет защищать наблюдателей ОБСЕ везде, где они находятся в соответствии с Минскими соглашениями".