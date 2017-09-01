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На Северодонецком Азоте блокировали обслуживание электроподстанции

Сегодня, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

5 сентября на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» охрана Азота нарушила правила и приказы по обслуживанию энергетических объектов, заблокировав доступ энергетиков к важной подстанции на территории завода.

По информации пресс-службы "ЛЭО", на территории Азота размещен сложный энергетический объект - подстанция (ПС) 110/35/6 кВ «Лисичанская». Она расположена на территории завода, поэтому сотрудники Луганского энергетического объединения попадают на работу на подстанцию ​​исключительно по пропускам данного предприятия.

"ПС-110 кВ «Лисичанская» является источником электроснабжения для ЧАО «Северодонецкое объединение«Азот»(что является объектом повышенной опасности) и для потребителей 1-й категории - объектов управления здравоохранения Северодонецкого городского совета, коммунального предприятия «Северодонецктеплокоммунэнерго», ОАО «Укртелеком» и для других объектов инфраструктуры Северодонецка", - сообщает пресс-служба.

"Так, 5 сентября в 14:00 сотрудники службы охраны «Северодонецкое объединение «Азот» заблокировали пропуски работников Луганского энергетического объединения. У работников, которые оставили территорию завода, пропуски были изъяты, а работников ЛЭО, прибывших на смену, на территорию завода не допустили. Свои действия охранники не объяснили, хотя, возможно, что это связано с тем, что перед этим работники ЛЭО провели ограничения электроснабжения завода, в связи с нарушением договорных отношений, большой задолженностью «Северодонецкое объединение« Азот »за электроэнергию (в размере почти 26 млн грн) и отсутствием оплаты потребления за август.

В результате незаконных действий службы охраны подстанция могла остаться полностью без присмотра, поэтому дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции, который находился на смене, был вынужден не покидать рабочее место и остаться на вторую очередную смену. На следующий день, 6 сентября в 8:07, охрана завода вернула энергетикам пропуски без всяких объяснений.

В связи с данным инцидентом, ЛЭО обратилось в Луганской ОВГА, СБУ, к Национальной полиции, прокуратуре, ГСЧС, Госэнергонадзору и, конечно, в правление ЧАО «Северодонецкое объединение« Азот »- с подробным анализом ситуации и настоятельной просьбой обеспечения нормального, бесперебойного доступа работников ЛЭО к подстанции", - говорится в сообщении пресс-службы.


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