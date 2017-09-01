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Гройсман констатировал напряженную ситуацию на Донбассе

Сегодня, 15:55 citynews.net.ua | Напечатать

Премьер-министр Владимир Гройсман констатировал напряженную ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом Гройсман заявил во время встречи с делегацией французских сенаторов.

"Спасибо Франции за всестороннюю поддержку Украины в непростое время. Имеем напряженную ситуацию на Востоке: 51 обстрел за прошедшие сутки", сказал глава правительства. Он также поблагодарил Францию за продолжения давления на Российскую Федерацию, что не позволило последней нарастить военный потенциал на территории Украины.


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