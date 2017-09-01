"ЛНРовцы" отправили в отставку Владислава Дейнего

«Заместителя председателя парламента Луганской народной республики» Владислава Дейнего освободили от занимаемой «должности». Об этом сообщают интернет-ресурсы сепаратистов.

Сообщается, что «депутаты Народного Совета ЛНР» сегодня, 11 сентября, на рассмотрели и удовлетворили «заявление об освобождении от должности и досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с занятием должности, не совместимой с депутатской деятельностью».

«К сожалению, сейчас передо мной стоят немножко другие задачи», – сказал Дейнего.

«Парламентарии» единогласно проголосовали за освобождение его от «должности».

«Заместителем председателя Народного Совета ЛНР» был избран «председатель комитета по вопросам промышленной и аграрной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрий Хорошилов.