На Луганщине будут судить полицейского за избиение мужчины

Правоохранителя, который на почве неприязненных отношений избил гражданина, будут судить на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Следователями прокуратуры Луганской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении полицейского одного из отделений взвода конвойной службы изолятора временного содержания ГУНП Украины в Луганской области, совершившего уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 122 УК Украины, а именно причинил умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья», - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что досудебным расследованием установлено: сотрудник полиции, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, умышленно и противоправно, нанес гражданину Украины телесные повреждения средней степени тяжести, вызвавшие длительное расстройство здоровья последнего.

Так, полицейский нарушил Закон Украины «О Национальной полиции», согласно которому основными задачами полиции является предоставление полицейских услуг в сферах обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, а также противодействия преступности, и Дисциплинарный устав органов внутренних дел Украины, обязывающий сотрудников правоохранительных органов защищать и охранять от противоправных посягательств жизнь, здоровье, права и свободы граждан, уважать человеческое достоинство, соблюдать нормы профессиональной и служебной этики, и тому подобное.

На данный момент обвинительный акт в отношении указанного полицейского, совершившего уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 122 УК Украины, направлен в суд.

Справка: санкция ч. 1 ст. 122 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.