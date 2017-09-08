"Фантом" на Луганщине в серой зоне задержал партию товаров для школьников

Сотрудники фискального наряда спецподразделения "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области на незаконной переправе через речку Северский Донец между сёлами Лопаскино и Трехизбенка остановили автомобиль "ВАЗ-2108".

На нем житель Трехизбенки за денежное вознаграждение осуществлял перевозку пассажиров. При осмотре авто в салоне была выявлена партия школьных канцелярских товаров (папки для трудового обучения, обложки для тетрадей, фломастеры, цветные карандаши, точилки для карандашей) ориентировочной стоимостью 19 тыс. гривен.

Установлено, что этот товар пассажир - житель пгт Беловодск, в дальнейшем планировал переправить на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, а именно в пгт Славяносербск.

По результатам проведённых мероприятий составлено 2 административных протокола: в отношении водителя - за предоставление транспортных услуг без разрешительных документов и государственной регистрации по ч. 1 ст. 164 КУоАП, а в отношении хозяина товара - по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП.

Школьные принадлежности изъяты до вступления в силу судебного решения.