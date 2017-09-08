Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон назвал российско-белорусские военные учения "Запад-2017", начало которых запланировано на 14 сентября, провокацией НАТО, сообщает "Радио Свобода".

По словам Фаллона, целью учений "Запад-2017" является провокация Альянс и испытание его обороноспособности.

"Россия испытывает нас при каждой возможности. Перед нами предстает все более агрессивная Россия, и мы должны с этим справиться", - заявил он, добавив, что союз НАТО должен быть сильным. Фаллон также добавил, что в рамках учений "Запад-2017", на границах НАТО будет "более 100 тысяч российских и белорусских военных".

Напомним, ранее сообщалось, что шестеро депутатов литовского Сейма, которых пригласили принять участие 11 сентября в Минске в дискуссии "Региональная безопасность и учения "Запад-2017": взгляд из Минска, Вильнюса, Варшавы, Киева", получили отказ в белорусской визе.