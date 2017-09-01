В «ЛНР» заявили об изменениях в механизме оплаты за украинскую воду

Участники группы по экономическим вопросам Контактной группы в Минске готовят изменения в механизме оплаты за воду, которая поставляется с подконтрольной украинским властям территории. Об этом заявил представитель группировки «ЛНР» Владислав Дейнего, передает ЛИЦ.

По его словам, существует проблема в действующем механизме оплаты.

«Рассматриваются механизмы, которые позволят убрать эти факторы, создающие небезопасные условия для осуществления оплаты. Надежда на это есть, что мы с этой проблемой успешно справимся в рамках рабочей подгруппы по экономическим вопросам», – сказал Дейнего.

Напомним, процесс оплаты водоснабжения неоднократно обсуждался на переговорах в Минске. 22 июня спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был совершен второй платеж за воду для подконтрольной «ЛНР» территории.