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Минобразования Украины убрало русский язык из перечня предметов для ВНО

Сегодня, 17:54 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство образования и науки определило перечень учебных предметов, по которым в 2018 году будет проведено внешнее независимое оценивание выпускников школ. Соответствующий приказ подписала министр образования Лилия Гриневич,- передает Оsvita.ua.

В перечень предметов, по которым в 2018 году будет проведено ВНО, включены 11 учебных предметов, среди которых: тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и четырем иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Тест по русскому языку, который выпускники школ ранее могли сдавать, в перечне тестовых предметов отсутствует.

Внешнее независимое тестирование 2018 года будет проходить 22 мая - 14 июля.


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