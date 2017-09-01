Минобразования Украины убрало русский язык из перечня предметов для ВНО

Министерство образования и науки определило перечень учебных предметов, по которым в 2018 году будет проведено внешнее независимое оценивание выпускников школ. Соответствующий приказ подписала министр образования Лилия Гриневич,- передает Оsvita.ua.

В перечень предметов, по которым в 2018 году будет проведено ВНО, включены 11 учебных предметов, среди которых: тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и четырем иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Тест по русскому языку, который выпускники школ ранее могли сдавать, в перечне тестовых предметов отсутствует.

Внешнее независимое тестирование 2018 года будет проходить 22 мая - 14 июля.