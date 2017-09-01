В Добропольском районе из-за африканской чумы свиней создана карантинная зона

Карантинная зона появилась в Добропольском районе Донецкой области из-за гибели свиней от африканской чумы. Об этом сообщает Департамент экологии Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что на территории Анновского сельского совета Добропольского района 7 сентября была зафиксирована гибель свиней вследствие заражения африканской чумой.

Добропольской райгосадминистрацией, Госпродпотребслужбой и отделом ГУ ГСЧС в Донецкой области приняты решения установить 3-км зону изъятия и 10-км карантинную зону, провести мероприятия по ликвидации последствий и меры по недопущению распространения африканской чумы, а также погребение и сжигание зараженных тушек свиней, и дезинфекцию помещений.