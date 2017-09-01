Луганские пограничники задержали мужчину с наркотиками

Более полкилограмма вещества, которое, возможно, является наркотическим, пытался переместить через границу гражданин Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Мужчину остановили на российско-украинской границе пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками Госфискальной службы.

Нарушитель следовал через пункт пропуска «Танюшевка» пешком. Уже во время проведения мероприятий пограничного контроля сработала служебная собака. В дальнейшем в вещах гражданина Украины обзорная группа обнаружила около 600 граммов вещества, предварительно наркотического.

Гражданин задержан и передан правоохранительным органам.

В отдел Национальной полиции в Луганской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров»