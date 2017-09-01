На Луганщине восстановили энергоснабжение после аварии на Луганской ТЭС

Луганская ТЭС сегодня временно работала в режиме энергоострова из-за аварийного отключения высоковольтной линии 220 кВ. Об этом говорится в сообщении на сайте ДТЭК Энерго.

С 9:56 Луганская ТЭС была вновь отключена от объединенной энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи 220 кВ «Луганская ТЭС – ПС Лисичанская».

В связи с этим ,была временно ограничена поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области.

В данный момент свет появился в г. Северодоненцк, Лисичанск, Кременная, Рубежное.